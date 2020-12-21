Скандалы: Владелец «Навального» обнаружился в Великобритании

21.12.2020, 17:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правообладатель товарного знака Navalny планирует выпуск ядов для крыс под именем оппозиционера

Оппозиционер Алексей Навальный в 2020 году получил мировую известность, сравнимую с известностью Михаила Ходорковского. Имя и фамилия Ходорковского запатентованы во многих странах, в честь него названы СМИ и ряд организаций. А Навальный 10 лет назад ограничился интернет-адресом navalny.com и YouTube-каналом, где выходят расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), – так и был построен бренд политика. «Октагон» узнал, что в одной стране марка «Навальный» всё же официально зарегистрирована как товарный знак.

В Великобритании в 2013 году получены патенты на товарные знаки Navalny и Alexey Navalny – по части политических новостей. Марки принадлежат вовсе не бежавшему в Лондон Владимиру Ашуркову (соратник Навального, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией), а безвестному специалисту по беспроводной связи.

«Связной» из Суиндона

Как видно из данных базы британского патентного ведомства, товарные знаки имени Алексея Навального застолбили по 41 классу международной классификации товаров и услуг, а именно – «образование; новостная журналистика; обеспечение политическими новостями; развлечения; обеспечение новостной лентой». Это произошло в 2013 году, тогда состоялись выборы мэра Москвы, в которых участвовал Навальный.

Правообладатель – компания Netalg Innovations Limited, учреждённая в 2011 году. «Netalg» – сокращение от словосочетания «сетевые алгоритмы»; фирма занимается телеком-технологиями, помогает строить сети и системы беспроводной связи, тестирует оборудование, имеет подразделение в Германии.

Владелец Netalg Innovations – 44-летний британский подданный, выходец из России, выпускник университета им. Баумана (факультет «Ракетно-космическая техника») Антон Калачёв.

После окончания университета в 1998 году он три года проработал в крупной московской IT-компании «Информсвязь», которая, помимо прочего, участвовала в тот период в создании государственной автоматизированной системы «Выборы». Затем в течение 10 лет Калачёв был системным инженером в Motorola; в этот период он стал специалистом по развёртыванию и архитектуре систем связи 2G/3G/4G и перебрался в Англию. На страницах Калачёва в соцсетях Facebook и «Одноклассники» есть фото, где он, будучи в командировке в Москве, участвует в митинге «За свободные выборы» в декабре 2011 года.

Фото: «Одноклассники»

В 2010-х Калачёв был сотрудником британских подразделений телеком-компаний Alcatel-Lucent, Cisco, сейчас – InfoVista. Кстати, на американскую корпорацию Cisco работал программист Павел Сенько, который помогал Навальному делать его первые сайты (например, «Роспил»), но Калачёв ни разу не был замечен в сотрудничестве с Навальным или ФБК.

Он живёт в городе Суиндоне, в ста километрах к западу от Лондона, здесь же числится Netalg Innovations. Судя по информации на его страничке в Facebook, Калачёв живо интересуется британской политикой, российской – в меньшей степени: Путина в последний раз он изобличал в 2015 году. До пандемии коронавируса проводил отпуск в Южной Европе, ездил в Германию (там находится подразделение Netalg), привозил сына на родину – показать Москву (фотография на фоне здания Министерства обороны РФ).

Зачем Navalny русскому британцу

С 2017 года Netalg Innovations владеет ещё один человек – также жительница Суиндона 50-летняя Кристина Сарайва (Ana Cristina Da Fonseca Saraiva). Она родилась в Мозамбике, в 90-х получила техническое образование в Германии, является гражданкой Португалии. Сарайва – жена Калачёва, а её сестра замужем за директором по развитию Netalg Хорхе Лейте (Jorge Leite). Лейте тоже родом из Мозамбика, опытный телекомщик; с 1986 по 2006 год работал в Motorola, где и познакомился с Калачёвым. С 2016 года Лейте, как указано в его профиле на LinkedIn, работает в Германии – представляет перед мегагосрегулятором BNetZa интересы телеком-вендора Ericsson, оформляет проекты для утверждения чиновниками.

На сайте Netalg Калачёв называет себя управляющим директором и основателем компании, а вот в резюме на LinkedIn – инженером Netalg (занимал должность в течение 9 месяцев в 2015–2016 годах). Это можно объяснить не только подстраховкой от претензий своих солидных работодателей, но и скромными результатами Netalg. Фирма, судя по её британской отчётности, подсобная и стабильного денежного потока не имеет: то прибыль, то убыток в пределах 10–20 тыс. фунтов в год.

Ещё один любопытный момент: судя по утёкшим данным налоговых баз, в начале 2000-х Калачёв в течение нескольких лет получал зарплату от российского подразделения британской рекрутинговой компании Coleman Services UK. Причём суммы были крупнее, чем его заработок на основном месте работы (Motorola). Однако Coleman в его резюме не упоминается. В то время Coleman Services UK Ltd принадлежала непробиваемым офшорам, сейчас – российско-черногорско-гренадскому бизнесмену Александру Жуперину и его жене; они фанаты вертолётной авиации с активами в этой сфере в РФ.

Зачем вообще регистрируют товарные знаки? Во всех странах назначение этого инструмента одно и то же. «Преимущества товарного знака – объективная возможность его защиты от недобросовестной конкуренции. Регистрируя своё обозначение, вы получаете исключительные права на него, а также уверенность в том, что дальнейшее финансирование вашего бренда будет проходить без риска», – отвечает Google.

Есть два очевидных варианта. Калачёв не хотел, чтобы кто-то использовал имя оппозиционера на его новой родине. Или намеревался сам создать некий медиапроект под брендом Навального, но оставил эту идею, равно как в тот же период отказался от стартапа Timemarket – Netalg покупала соответствующие домены и бренды под проект «продажи времени» фрилансеров.

Юристы, с которыми пообщался «Октагон», считают, что Навальный при желании может аннулировать товарные знаки Netalg.

Достаточно перед британскими властями упирать на то, что марка была зарегистрирована недобросовестно или же просто не используется.

Продам на eBay

За разъяснениями издание обратилось к самому Калачёву. Тот сначала заявил, что зарегистрировал марку с намерением продать в будущем.

– Бренд известный, раскрученный, в цене будет только расти. Отчего ж не приобрести? – сказал он, добавив, что может продать его через иностранный интернет-магазин. – Выложу на eBay, подожду пару недель. Сколько дадут, за столько и продам.

Однако в процессе беседы он раскрыл настоящую историю регистрации товарных знаков:

– История достаточно простая. Я не помню, что именно у меня в голове происходило, но был момент, когда читатели жаловались, что на сайте Навального нет RSS-фида. Тогда Навальный покинул ЖЖ и перешёл на свой сайт. Я сделал этот фид ему и зарегистрировал какие-то домены и торговые марки, ассоциированные с этим именем. В этом и вся история.

– Я думал, они сами navalny.com регистрировали.

– Нет, были другие домены. Тоже с именем «Навальный». Я их уже терминировал, поэтому неважно.

– То есть они в курсе, что вы зарегистрировали Navalny и Alexey Navalny?

– Я думаю, что им это безразлично. В принципе, как и всем остальным. Я удивлён вашему интересу к этой теме. Там правда нет ничего увлекательного. Хотя, если честно, тему можно помуссировать. После отравления Навальный стал всемирной знаменитостью…

«Может, и правда пора продавать. И на продукт какой наклеить. Например, на яд какой-нибудь. Отрава для крыс “Навальный”! Пойдёт со свистом, даже реклама не нужна. Есть у бренда коммерческий потенциал. Пусть будет. А если кому-то за него судиться хочется – ну флаг в руки. Вместе посмеёмся»

Само расследование Bellingcat Калачёв комментирует сдержанно: «Впечатляет, но последствий не будет».

– Мы что, что-то новое узнали? То, что травили госслужбы, мы знали, чем травили – тоже знали. Конкретные имена не знали. Ну а они нам нужны? Доказательства появились? А для кого? Для Европейского суда. Ну выпишет он очередную компенсацию, опять российские налогоплательщики скинутся и заплатят. Что изменилось от этого расследования? Ничего, – говорит он.

По мнению собеседника, после расследования Запад не будет усмирять Кремль новыми санкциями:

– Кремль сейчас всему Западу выгоден. Российские деньги в западных банках и тратятся на западную недвижимость, частные школы и универы. Усмирить Кремль могут только внутри России. Полно расследований, где показывают, как студенты подрабатывают фальсификациями на выборах, регистрируя на фейковые телефоны. По моему скромному [мнению], до тех пор, пока для масс деньги будут дороже репутации, все эти расследования будут уходить в песок. Когда начнут люди ценить своё достоинство и репутацию выше денег, тогда будут изменения. У меня по теме всё. Хотя мне легко говорить – я это тоже понимаю.

Тарас Подрез