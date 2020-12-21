Скандалы: Я подарок вам принёс

21.12.2020, 17:42, Разное

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Что чиновники и госучреждения купили детям на Новый год

Большинство организаций заложили на подарки от 150 до 500 тысяч рублей — в зависимости от количества «местных» детей. Экономят или успешно скрывают свои истинные траты такие гиганты, как «Газпром» или Сбербанк. По крайней мере, в их тендерах упоминается 300–400 тысяч. В Москве похожая ситуация: средний чек закупок от районных управ — 200–250 тысяч рублей.

В Хабаровском крае тоже готовятся к новогоднему приёму в администрации. Управление внутренней политики заказало у Краевого центра молодёжных инициатив подарки для юных гостей. В фанерном ящике будет открытка, зарядка для гаджетов и шапка с надписью «Хабаровский край — 2021». Цена одного подарка — почти четыре тысячи рублей. 857 праздничных комплектов обошлись бюджету в 3,3 миллиона.

ГБУ Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» заказало к празднику 4444 комплекта конфет на общую сумму три миллиона рублей. Каждый подарок весом 1,2 килограмма состоит из поздравления в свитке и ассорти из сладких плиток, шоколадных и карамельных конфет, ирисок отечественных фабрик. Закупка такого количества подарков учреждением, которое занимается мигрантами, выглядит странно. В самом ГБУ говорят, что это благотворительный проект:

— Нам скрывать нечего! Наш учредитель — Министерство труда и социальной защиты Калужской области — попросил нас оказать спонсорскую помощь и закупить в благотворительных целях подарки для детей медработников областных медучреждений, — ответили Лайфу в ГБУ.

Закупка велась у единственного поставщика — индивидуального предпринимателя Элины Верижниковой из Орла. У неё, судя по данным госзакупок, богатый многолетний опыт поставок сладкого в госучреждения. Среди её клиентов различные региональные министерства и ведомства, учебные заведения, заводы и даже подразделение «Росатома», но стоимость заключаемых контрактов колебалась в пределах 100–800 тысяч рублей. Такой щедрый тендер она взяла впервые.

Готовят подарки и региональные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Закупки на сумму 4,5 миллиона рублей сделали в Ярославской, Нижегородской, Вологодской областях и Республике Мордовия.

Волгоградский Центр спорта и культуры купил сладостей почти на 2,5 миллиона рублей. И тоже у индивидуального предпринимателя — Дениса Андрианова. Кстати, центр, которому в феврале исполнится три года, намерен погулять на широкую ногу: праздничной иллюминации и других чудес гендиректор Алексей Есин закупил почти на 17 миллионов рублей.

Самый скромный тендер, который Лайфу удалось найти на сайте госзакупок, разместило архангельское ООО «Районный водоканал» — сумма закупки всего 6,5 тысячи рублей. Как пояснил представитель компании Иван Горенков, у них не так много сотрудников, тем более с детьми.

— Все дети сотрудников из всех наших юрлиц получат одинаковые подарки, состоящие из различных сладостей, никого не обидим, — поделился Горенков.

Евгений Кузнецов