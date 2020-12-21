 

В Евросоюзе признали эффективной и безопасной вакцину от коронавируса, разработанную BioNTech и Pfizer

21.12.2020, 17:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

21 декабря Европейское медицинское агентство (ЕМА) признало эффективной вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом проинформировал сайт регулятора.

“EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины Comirnaty, разработанной BioNTech и Pfizer, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет. Научное мнение EMA прокладывает путь для первого маркетингового разрешения вакцины COVID-19 в ЕС Европейской комиссией, со всеми гарантиями, контролем и обязательствами, которое это за собой влечет”, – говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что тщательное изучение Comirnaty говорит о “надежных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, чтобы рекомендовать формальное условное разрешение” для вакцинации в Европейском союзе.

В ЕМА рассказали, что клинические испытания вакцины продемонстрировало его 95-процентную эффективность.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech уже одобрена для использования рядом стран, в том числе Великобританией, Канадой, США, Швецией и Бахрейном.

В Германии утверждают, что такая вакцина эффективна также против нового штамма коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / “Почему репрессивная система так всесильна?” Быков ответил на вопрос, кто может остановить Путина

19.09 / МИД указал на незаконность санкций Запада против Белоруссии

30.06 / По поправкам к Конституции проголосовали почти 50 млн россиян

10.11 / Кокорин рассказал об условиях в колонии, куда отправили Ефремова

26.08 / Китай обвинил США в отправке самолета-разведчика для наблюдения за учениями

14.07 / Рябцева обвинила Яшина и его друга в сексуальном насилии

25.08 / Доказательства древнего разрушительного катаклизма были обнаружены в пещерах Лаоса

21.07 / Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться гражданам

19.12 / Вице-президент США привился от коронавируса в прямом эфире в надежде воодушевить американцев

04.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска