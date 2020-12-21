В Евросоюзе признали эффективной и безопасной вакцину от коронавируса, разработанную BioNTech и Pfizer

21.12.2020, 17:40, Новости дня

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21 декабря Европейское медицинское агентство (ЕМА) признало эффективной вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом проинформировал сайт регулятора.

“EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины Comirnaty, разработанной BioNTech и Pfizer, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет. Научное мнение EMA прокладывает путь для первого маркетингового разрешения вакцины COVID-19 в ЕС Европейской комиссией, со всеми гарантиями, контролем и обязательствами, которое это за собой влечет”, – говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что тщательное изучение Comirnaty говорит о “надежных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, чтобы рекомендовать формальное условное разрешение” для вакцинации в Европейском союзе.

В ЕМА рассказали, что клинические испытания вакцины продемонстрировало его 95-процентную эффективность.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech уже одобрена для использования рядом стран, в том числе Великобританией, Канадой, США, Швецией и Бахрейном.

В Германии утверждают, что такая вакцина эффективна также против нового штамма коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.