 

“Уйти с поста, оставшись в игре”. В России снова обсуждают будущее Путина – Bloomberg

21.12.2020, 17:40, Новости дня
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Рассмотрение российским парламентом законопроектов о пожизненной неприкосновенности бывших глав государства и возможности получить пожизненную должность сенатора в России активизировались рассуждения о возможном будущем президента РФ Владимира Путина, пишет агентство Bloomberg.

Рассмотрение указанных законопроектов, отмечает агентство, спровоцировало “осторожное обсуждение возможности, что Путин не задержится [у власти] надолго”. 

Сторонники принятия документов утверждают, что проекты помогут сформировать в России “менее персонализированную” систему власти. В то же время три источника в Кремле полагают, что Путин “может попытаться спланировать переход на новый пост, который позволил бы ему сохранить бразды правления без повседневного бремени президентства”.

При этом опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что слухи о скорой отставке Путина несколько раз возникали в прошлом, однако никогда не подтверждались. Российский журналист, публицист Глеб Павловский считает, что Путин в последнее время показывает “признаки растущей усталости от своих президентских обязанностей” и надеется “уйти с поста, оставшись в игре”.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок.

Летом 2020-го в России прошел референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

Осенью на рассмотрение парламента также было внесено два законопроекта, касающихся бывших президентов РФ: один предоставляет полную неприкосновенность экс-главе государства и его семье, второй вводит должность пожизненного сенатора, на которую может претендовать бывший президент после отставки. По данным Bloomberg, эти законопроекты могут быть приняты в ближайшие дни. 

Во время ежегодной пресс конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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