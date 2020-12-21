 

Хвойные деревья в российских лесах обработают слезоточивым газом

21.12.2020, 17:37, Разное
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) принял постановление об обработке слезоточивым газом в период с 21 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года хвойных лесов.

Мера вводится для борьбы с незаконной вырубкой деревьев в преддверии новогодних праздников. Распыление будет проводиться при помощи авиатехники и вручную сотрудниками Рослесхоза. В ведомстве уточнили, что руководствовались и передовым опытом европейских государств, также ранее страдавших от несанкционированной вырубки деревьев.

– Правительство и президент поставили нам задачу не допустить массовой вырубки елей и сосен в зимний период. Вырубить ёлочку, а потом отправить в мусор легко, а вот вырастить дерево сложно. К сожалению, этого не понимают наши граждане. Поэтому мы приняли решение бороться с браконьерством радикальным путём. В Дании хвойные деревья опрыскивают составом с неприятным запахом. На свежем воздухе он не ощущается, а вот дома издаёт очень неприятный запах. Нам такой вариант не подходит, ведь мы хотим, чтобы ёлки не рубили уже в лесу, поэтому мы создаём все условия для этого заранее, — пояснил представитель Рослесхоза Андрей Фоменко.

На обработку хвойных деревьев слезоточивым газом из госбюджета выделят 3 млрд рублей. При въезде во все лесничества, где будет производиться токсическая обработка токсичными веществами, разместят информационные предупреждающие таблички.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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