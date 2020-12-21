 

ЦБ ожидает, что темпы роста ипотеки в 2020 году могут превысить 20%

21.12.2020, 17:08, Новости дня
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Темпы роста ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года могут превысить прошлогодние 20%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «О развитии банковского сектора».

Согласно опросам крупнейших банков, ипотечный портфель в ноябре вырос на 2,7%, что чуть ниже темпов сентября-октября, когда он рос примерно на 3%. Около 30% всех ипотечных кредитов, или 155 млрд рублей, в ноябре было выдано по льготной ипотеке под 6,5%, с момента запуска программы выдачи по ней составили 875 млрд рублей, указывают в ЦБ, передает РИА «Новости».

Пока качество портфеля ипотеки у регулятора больших опасений не вызывает, однако отдельные индикаторы потенциальных рисков он все же отмечает. Так, несколько выросла доля кредитов с низким первоначальным взносом – с 23,9% во втором квартале 2020 года до 31,7% в третьем квартале 2020 года, а также произошел существенный рост объема просроченной задолженности – на 5% за период с начала мая по конец октября.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что Центробанк пока не опасается «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% может возникнуть риск перегрева.

Льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках была запущена в апреле. В октябре программу продлили о середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.



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