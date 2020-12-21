 

Россия прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

21.12.2020, 16:58, Разное
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Россия останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю. Решение вступит в силу с 0.00 мск 22 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по распространению коронавируса.

“Принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки”, – говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о появлении в стране нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который на 70% заразнее предыдущего варианта. Из-за этого в королевстве ужесточили меры эпидемиологической безопасности.

Из-за этого люди впали в панику и стали массово покидать свои дома, что может спровоцировать еще более мощную волну распространения инфекции.

Во многих регионах Туманного Альбиона, где люди заразились новым штаммом, уровень заболеваемости возрос на 14%, а число госпитализированных с COVID-19 увеличилось на 13%.

Между тем, в России говорят, что бояться мутации ковида не стоит. Страна сможет защититься и от нее.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса “Спутник V” эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2.

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