 

Песков поддержал предложение Дерипаски об инициаторах введения санкций

21.12.2020, 16:58, Разное
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Песков напомнил, что правом законодательной инициативы обладают президент и депутаты Госдумы. Все они слышали об этой инициативе, заявил пресс-секретарь главы государства.

При этом он отметил, что до президента такие инициативы пока не доходили. “Посмотрим, приведет ли это к формулированию какого-либо документа, сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции”, – добавил Песков.

Бизнесмен Олег Дерипаска с апреля 2019 года находится под американскими санкциями. Ему пришлось отказаться от контроля за компаниями “РусАл” и En+, чтобы вывести их из-под ограничений.

В своем телеграм-канале бизнесмен сравнил санкции с бомбардировками городов и атаке на пограничные рубежи России.

Действия тех, кто инициирует антироссийские санкции вполне логично квалифицировать как измену Родине с соответствующими уголовными последствиями, считает предприниматель. “Давно уже необходимо поправить УК РФ в этой части”, – отметил бизнесмен.



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