Huawei Mate 40 Pro+ назвали лучшим камерофоном в мире с “королевской” камерой

21.12.2020, 16:56, Разное

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Эксперты DxOMark опубликовали результаты тестирования очередного флагмана от Huawei. Mate 40 Pro+, уже ставший дефицитом, назвали лучшим камерофоном, а его камеру королевской.

Аппараты линейки Mate 40 китайская компания представила ещё в октябре. Сразу после выхода на рынок базовая модель и ее расширенные модификации Pro, Pro+ и RS Porsche Design попали в категорию дефицитных. Все они отличаются высококачественными датчиками камер с улучшенными характеристиками. В первую очередь, девайсы привлекают оптимизированными телефото- и сверхширокоугольными объективами. Как сообщают эксперты сферы мобильных устройств и фото-видео-оптики, они дают возможность совершать самые качественные снимки и ролики, оставляющие конкурентов позади.

Стоит отметить, что ранее в бенчмаркинг-сервисе DxOMark лидировал также аппарат от IT-гиганта из КНР, Huawei Mate 40 Pro. Теперь золото в рейтинге досталось версии с индексом Pro+, этому способствовала «королевская» камера. Общая оценка камерофона составила 139 баллов, что на 3 балла выше данных предыдущего победителя ТОПа. Этому способствуют преимущества динамического диапазона при любых условиях съемки, хороший баланс белого независимо от места создания фотографии, цветовая гамма, высокая детализация и стабильность автофокуса.

Кроме того, смартфон отличается низким уровнем шума при работе со сверхширокоугольной камерой. Из негативных моментов эксперты отмечают небольшую глубину резкости, ряд артефактов, сбои фокусировки на объектах переднего плана. При этом при предпросмотре изображение очень сильно отличается от готовой фотографии. При слабом освещении наблюдается разница в резкости видеокадров, однако и эти минусы не испортили общего впечатления и результатов испытания камерофона, ставшего лучшим на сегодняшний день.