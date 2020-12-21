 

“Настроение хорошее”. Труханов выздоровел от COVID-19

21.12.2020, 16:46, Новости дня
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Мэр Одессы Геннадий Труханов выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он рассказал на онлайн-заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 21 декабря, трансляция велась на канале горсовета в YouTube.

“Выздоровел. ПЦР-тест получил в субботу отрицательный. И экспресс-тест. Так что безопасен и могу выполнять свои обязанности. Поэтому настроение хорошее”, – сказал Труханов.

О том, что Труханов заболел COVID-19, стало известно 9 декабря. Тогда мэр Одессы говорил, что чувствует себя нормально, и собирался работать в телефонном режиме. 11 декабря стало известно, что его госпитализировали.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 21 декабря подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело – 586 268.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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