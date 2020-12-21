Американский сенатор назвал Россию “бензоколонкой, которая притворяется страной”

21.12.2020, 16:46, Новости дня

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Американский сенатор и бывший кандидат на пост президента Митт Ромни в эфире CNN назвал Россию “бензоколонкой, притворяющейся страной”.

“Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил [ныне покойный сенатор] Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих”, – поделился своим взглядом американский политик.

Комментируя недавние кибератаки на госучреждения США, Ромни подчеркнул, что КНР наращивает силу и становится более значительной угрозой процветанию его страны.

“Я также думаю, что Байден признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Это действительно мощный вызов для него”, – отметил сенатор.

Ромни заявил, что Байден надлежащим образом оценит угрозу со стороны РФ, поскольку он – трезвомыслящий и умный человек.

В марте 2014 года Маккейн произнес свою ставшую крылатой фразу: “Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной”. Так сенатор прокомментировал введение Западом санкций в ответ на аннексию Крыма, которые, по его мнению, должны были серьезно подорвать экономику РФ, полностью зависимую от экспорта энергоресурсов.

Маккейн умер 25 августа 2018 года в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Он известен своей резкой критикой в адрес российской власти и критикой президента США Дональда Трампа из-за риторики в отношении российского президента Владимира Путина.