 

Американский сенатор назвал Россию “бензоколонкой, которая притворяется страной”

21.12.2020, 16:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский сенатор и бывший кандидат на пост президента Митт Ромни в эфире CNN назвал Россию “бензоколонкой, притворяющейся страной”.

“Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил [ныне покойный сенатор] Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих”, – поделился своим взглядом американский политик.

Комментируя недавние кибератаки на госучреждения США, Ромни подчеркнул, что КНР наращивает силу и становится более значительной угрозой процветанию его страны.

“Я также думаю, что Байден признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Это действительно мощный вызов для него”,  – отметил сенатор.

Ромни заявил, что Байден надлежащим образом оценит угрозу со стороны РФ, поскольку он – трезвомыслящий и умный человек.

В марте 2014 года Маккейн произнес свою ставшую крылатой фразу: “Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной”. Так сенатор прокомментировал введение Западом санкций в ответ на аннексию Крыма, которые, по его мнению, должны были серьезно подорвать экономику РФ, полностью зависимую от экспорта энергоресурсов.

Маккейн умер 25 августа 2018 года в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Он известен своей резкой критикой в адрес российской власти и критикой президента США Дональда Трампа из-за риторики в отношении российского президента Владимира Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах – ОБСЕ

25.08 / Власти Франции пытаются найти вандалов, осквернивших памятник жертвам нацистов

02.07 / В ГБР заявили, что возвращают приборы, изъятые у Воздушных сил ВСУ

23.11 / Китай отправил зонд за лунным грунтом

14.08 / Рошаль отреагировал на опрос медиков по вакцине от коронавируса

11.09 / Мнения: Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

01.09 / Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО

28.10 / “Надеюсь, будет работать более успешно”. Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

03.09 / Бутусов сообщил, что его вызвали на допрос в Офис генпрокурора из-за вагнеровцев

18.10 / Названы новые признаки заболевания коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска