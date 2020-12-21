 

Новый кроссовер Jeep Cherokee покинул российский авторынок

21.12.2020, 16:40, Новости дня
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В РФ завершили продажи американского внедорожника Jeep Cherokee, который пока не будет поступать к местным дилерам.

В свою очередь, ранее пройденная сертификация позволяет осуществлять продажи до августа 2021 года, однако текущие показатели продаж привели к преждевременному прекращению поставок на российский рынок. Автомобиль за последние три года стабильно снижался в спросе на фоне остальных моделей Jeep.

Кроме того, с 2014 года всего продали в РФ порядка 2,4 тысяч экземпляров модели Jeep Cherokee, что стало очередным подтверждением нецелесообразности поставок в страну. Приобрести внедорожник Jeep Cherokee можно было по цене от 2,3 до 3,4 миллионов рублей. Пока производитель не озвучивает прогнозы относительно возможности возобновления поставок Jeep Cherokee в Россию.



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