Россия завершила строительство военной базы на Земле Франца-Иосифа

21.12.2020, 16:14, Новости дня

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Министерство обороны РФ полностью построило и обустроило военную базу на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты», – передает слова министра ТАСС.

По словам Шойгу, на базе построены 334 здания и сооружения, взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 километров. Также в районе Тикси сданы объекты второй очереди военного городка для 300 военнослужащих соединения ПВО, сообщил он.

В прошлом году норвежский премьер Эрна Сульберг заявила, что РФ строит якобы самую северную авиабазу истребителей в мире, которая будет располагаться на Земле Франца-Иосифа в 1000 километрах от Северного полюса. Норвегия пообещала быть «ушами НАТО».

В 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов страны в Арктике, в том числе за счет обеспечения нормального функционирования Северного морского пути.