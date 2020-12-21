Звезда сериала “Ривердейл” Кейси Котт объявил о помолвке

21.12.2020, 16:10, Разное

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На одного завидного голливудского холостяка стало меньше: звезда популярного сериала “Ривердейл” Кейси Котт сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, имя которой не раскрывает. 28-летний актер лишь опубликовал совместную фотографию, на которой можно рассмотреть и обручальное бриллиантовое кольцо его невесты, а в подписи указал смайлы в виде украшения. В комментариях пару уже поздравили коллеги Кейси по “Ривердейлу”, в числе которых Лили Рейнхарт, Камила Мендес и другие.

Об избраннице Кейси Котта неизвестно ничего: актер настолько оберегает свою личную жизнь от общественности, что ей до сих пор неизвестны ни имя девушки, ни ее род деятельности. Совместных фотографий пары также очень мало – количество опубликованных снимков за последние два года можно пересчитать по пальцам одной руки. Также пара выходила вместе в свет, но и там журналистам не удалось узнать имя девушки.