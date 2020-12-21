Дочерняя компания «Роскосмоса» займется добычей лития в Боливии

21.12.2020, 16:07, Разное

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Дочерняя компания «Роскосмоса» — «РКК Энергия» займётся разработкой литиевых месторождений в Боливии.

Для этого компания заключила договор аренды крупнейшего в мире источника карбоната лития – солончака Уюпи. Российская компания уже направила средства на модернизацию опытного литиевого завода в Льипи, а также группу российских специалистов.

О деталях сделки рассказал эксперт «РКК Энергия» по вопросам международной торговли Федор Красиков.

– Договориться помогло общее несчастье – пандемия. До недавнего времени боливийское правительство категорически отказывалось передать кому-то контроль над добычей лития – ведь это самый перспективный источник восстановления экономики страны, но добыча лития – дорогое удовольствие, и в стране просто не осталось на это средств. Это выигрышный проект для обеих сторон, но для России – в первую очередь, — заключил он.

Добыча лития на месторождении Уюпи начнётся уже в январе грядущего года.