Володин назвал недопустимым иностранное вмешательство в дела Белоруссии

21.12.2020, 16:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Володин назвал недопустимым то, что иностранные государства ведут открытую информационную кампанию против Минска, финансируют оппозицию и пытаются дестабилизировать ситуацию в республике. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Действия США направлены на то, чтобы “сделать наши страны неконкурентноспособными, закрепляя все новые и новые ограничения”, считает спикер. Он напомнил, что ограничения также вводятся против Китая, Кореи, Кубы, Ирана.

Происходящее Володин назвал непорядочной конкуренцией. Этому могут противостоять только экономически сильные и суверенные страны, уверен спикер.

“Двойные стандарты мы ощущаем на себе как никакие другие страны, но это должно быть для нас стимулом к работе”, – отметил председатель ГД.

Он выразил надежду, что Союзный парламент сделает все для эффективного решения вопросов граждан и развития Союзного государства. “Для нас это вызов, который мы должны преодолеть и выйти из него более сильными”, – добавил спикер.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности. Председателем ПС является Вячеслав Володин.