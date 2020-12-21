 

Володин назвал недопустимым иностранное вмешательство в дела Белоруссии

21.12.2020, 16:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Володин назвал недопустимым то, что иностранные государства ведут открытую информационную кампанию против Минска, финансируют оппозицию и пытаются дестабилизировать ситуацию в республике. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Действия США направлены на то, чтобы “сделать наши страны неконкурентноспособными, закрепляя все новые и новые ограничения”, считает спикер. Он напомнил, что ограничения также вводятся против Китая, Кореи, Кубы, Ирана.

Происходящее Володин назвал непорядочной конкуренцией. Этому могут противостоять только экономически сильные и суверенные страны, уверен спикер.

“Двойные стандарты мы ощущаем на себе как никакие другие страны, но это должно быть для нас стимулом к работе”, – отметил председатель ГД.

Он выразил надежду, что Союзный парламент сделает все для эффективного решения вопросов граждан и развития Союзного государства. “Для нас это вызов, который мы должны преодолеть и выйти из него более сильными”, – добавил спикер.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности. Председателем ПС является Вячеслав Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Эксперты: Консервы из грызунов и насекомых спасут Россию от голода

27.08 / Ученые: Стресс способен стать причиной развития сахарного диабета

09.09 / Мнение: Все белые люди расисты

15.09 / Пугачева перестала ходить на вечеринки из-за выходки Баскова

03.12 / “Нужна глобальная перезагрузка”: Наташа Королева уехала жить в Африку к аборигенам

17.11 / «Поправляйся!»: Поклонники Заворотнюк нашли ее редкий снимок с младшей дочерью

01.12 / Сквозь лед и ветер

26.09 / Мнение: Лень и четырёхдневка, процент накопителей в России и самозачистка банков

22.09 / Космонавту Леонову поставят памятник в его родном селе

17.09 / Азиза опровергла слухи о причастности гражданского мужа к убийству Игоря Талькова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска