Парламентарии приняли новый бюджет Союзного государства

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21.12.2020, 16:04, Разное
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Бюджет Союзного государства на 2021 год составит более 4,7 миллиарда рублей. Расходы запланированы в объеме 4,6 миллиарда. Бюджет сформирован с профицитом – 47,5 миллиона рублей.

“Основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и двадцати шести мероприятий в таких сферах, как обеспечение пограничной безопасности, совершенствование военной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов в условиях нарастающих внешних угроз”, – рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

59-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в понедельник, 21 декабря. Главными задачами законодателей Володин назвал сближение нормативно-правовой базы двух стран и повышение эффективности реализации совместных проектов.

Спикер призвал парламентариев активнее работать над формированием общего правового пространства. Также он напомнил, что Белоруссия для России – главный торговый партнер в СНГ.

Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Белоруссии. В 2021 году законодатели двух стран будут участвовать в международном наблюдении за выборами в других государствах.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности. Председателем ПС является Вячеслав Володин.



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