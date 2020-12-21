Эксперты обозначили сценарий пандемии коронавируса в России

21.12.2020, 16:02, Разное

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Эксперты назвали предполагаемый сценарий того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом на территории России. По их словам, не стоит надеяться, что пандемия завершится в ближайшие несколько месяцев.

В будущем ожидаются новые волны и фазы распространения заболевания. Считается, что после новогодних праздников возрастет количество инфицированных коронавирусом. По словам научного сотрудника Романа Зиновкина, подъем показателя будет небольшим, поскольку часть россиян уже переболели и имеют антитела. Если люди на новогодних каникулах не начнут ездить по стране, то не стоит ждать широкого распространения инфекции.

Эксперт Борис Овчинников убежден, что в РФ заболеваемость не будет увеличиваться до конца января 2021 года. Далее может произойти рост количества инфицированных, поскольку школьники вернутся за парты.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что существует два сценария дальнейшего развития пандемии в ближайшее время. Оба они полностью зависят от поведения людей. Если станут выполняться общие правила, то огромного количества заболевших удастся избежать.