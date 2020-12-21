 

Эксперты обозначили сценарий пандемии коронавируса в России

21.12.2020, 16:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты назвали предполагаемый сценарий того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом на территории России. По их словам, не стоит надеяться, что пандемия завершится в ближайшие несколько месяцев.
В будущем ожидаются новые волны и фазы распространения заболевания. Считается, что после новогодних праздников возрастет количество инфицированных коронавирусом. По словам научного сотрудника Романа Зиновкина, подъем показателя будет небольшим, поскольку часть россиян уже переболели и имеют антитела. Если люди на новогодних каникулах не начнут ездить по стране, то не стоит ждать широкого распространения инфекции.

Эксперт Борис Овчинников убежден, что в РФ заболеваемость не будет увеличиваться до конца января 2021 года. Далее может произойти рост количества инфицированных, поскольку школьники вернутся за парты.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что существует два сценария дальнейшего развития пандемии в ближайшее время. Оба они полностью зависят от поведения людей. Если станут выполняться общие правила, то огромного количества заболевших удастся избежать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Экс-депутат Рады: Украина боится возвращения Донбасса

03.08 / Анастасия Решетова призналась, что несколько месяцев не мозга забеременеть

01.08 / Жители Хабаровска снова вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Фургала

28.08 / Мнение: Обратка

17.08 / СМИ сообщили о десятках грузовиков Росгвардии на пути к Белоруссии

19.12 / Мнение: О тревожной правде про «Кинжалы» и другой российский гиперзвук

28.10 / Ведущие европейские вузы создают кафедры научного феминизма

16.12 / Личное: “Корона сползает на ухо”

30.09 / Психолог объяснила, почему опасно перегружать ребенка кружками и секциями

03.07 / Представители рэпера Loc Dog отреагировали на слухи о его романе с Полиной Гагариной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска