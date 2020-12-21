Пушков: Латвия испытывает проблемы с российским транзитом по своей вине
21.12.2020, 16:02,
Разное
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Сенатор Алексей Пушков пояснил о вине Латвии в проблемах, связанных с российским транзитом. Он заявил, что к такой ситуации привела русофобская политика местных властей.
По словам Пушкова, Рига уже давно ведет борьбу с Кремлем, требует, чтобы Евросоюз расширил антироссийские санкции и размещение войск НАТО. Латвия пытается любыми путями навредить РФ в Совете Европы и ОБСЕ. Несмотря на все осуществляемые действия, в стране убеждены, что российская сторона обязана сохранить привычный транзит угля через ее территорию.
Пушков считает, что такой подход латвийского МИДа сравним с Третьим рейхом. Он считает, что контроль над данной ситуацией должно взять именно внешнеполитическое ведомство Латвии. Местным властям придется объяснить гражданам, которые потеряли работу, почему так произошло, пишет портал «Политэксперт».
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