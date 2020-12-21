Вирусолог ВОЗ оценил опасность “британского” штамма коронавируса для россиян

21.12.2020, 16:02, Разное

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Вирусолог Владислав Жемчугов оценил опасность “британского” штамма коронавируса для россиян. По его словам, он не представляет для человечества никакой катастрофической угрозы.

Коронавирус постоянно мутирует, в этом и заключается особенность всех микроорганизмов, она заложена в их геноме. Патогены способны очень быстро приспосабливаться к внешним условиям. Если мутация может выжить, значит, происходит ее быстрое накопление в популяции. В итоге мутирующий вирус заменяет тот, который распространялся ранее.

Медики регулярно следят за этими изменениями. На сегодняшний день во всем мире выявлены тысячи таких мутаций. Однако ни одна из них не привела к каким-либо страшным последствиям.

Британцы заявили, что новый штамм коронавируса на 70% более заразный, нежели обычный. Например, один инфицированный корью способен заразить до 18 человек. Если говорить о заболевшем COVID-19, то от него вирус передается 1-1,5 людям в окружении. Если этот показатель увеличить на 70%, то максимум получается 2,5.

Жемчугов считает, что в Великобритании были в оперативном порядке введены ограничения, поскольку власти опасаются, что из-за роста заболеваемости обрушится система здравоохранения. Такой коллапс отрицательно ударит по правительству.

Впервые о «британском» штамме стало известно 14 декабря. Отмечается, что аналогичная мутация выявлена в Италии, Дании и Австралии. Эксперты пока не спешат говорить о большой опасности вируса. К тому же еще нет информации о том, что мутация как-то по-другому реагирует на вакцину от коронавируса, пишет портал iReactor.