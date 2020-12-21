Скандалы: Замира Хаджиева останется без дома и гольф-поля

21.12.2020, 15:54, Разное

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Жена азербайджанского экс-банкира проиграла в Лондоне решающую апелляцию по закону против «грязных денег»

Замира Хаджиева, жена бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, проиграла апелляцию в Верховном суде Великобритании на требование объяснить происхождение элитной недвижимости на территории страны, которая сейчас заморожена, сообщила The Guardian со ссылкой на заявление суда. Чтобы вернуть себе объекты суммарной стоимостью 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), Хаджиевой все же придется по распоряжению суда раскрыть источник ее богатства, как того требует британский закон против «грязных денег», посчитал суд.

Если Хаджиева откажется выполнить требование, Национальное криминальное агентство сможет изъять недвижимость, включая дом в центре Лондона неподалеку от элитного универмага Harrods (стоимостью 11,5 млн фунтов) и поле для гольфа в графстве Беркшир рядом с Лондоном (10,5 млн фунтов). Хаджиева ранее уже проиграла жалобы на решение суда первой инстанции, вынесенное в 2018 году, в апелляционном суде и Высоком суде Лондона. По словам гендиректора центра национальных экономических преступлений Грэма Биггара, у Хаджиевой не осталось других путей для обжалования.

Джахангир Хаджиев был осужден в Азербайджане на 16 лет колонии за злоупотребление полномочиями. Замира Хаджиева в 2018 году первой в Великобритании получила запрос об имуществе «неустановленного происхождения» в отношении двух объектов недвижимости. Такая возможность появилась у властей в рамках программы по борьбе с «грязными деньгами», полученными преступным путем. Добровольно раскрыть источник капитала Хаджиева отказалась. После этого на спорное имущество наложили ограничения: женщина не могла его продать или передать кому-то другому.

The Guardian писала со ссылкой на материалы суда, что Хаджиева за 10 лет, с 2006 по 2016 год, потратила в Harrods 16,3 млн фунтов стерлингов ($21,5 млн). Хаджиева отрицает, что каким-либо образом нарушила закон. Согласно декларациям о доходе ее мужа, он зарабатывал не более $70 000 в год. У нее самой существенных доходов не было.

В октябре Великобритания изъяла у проживающего в стране бизнесмена 45 объектов недвижимости на $13 млн по тому же закону против «грязных денег». А в апреле 2020 года суд впервые встал на сторону ответчиков — дочери и внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Суд решил, что следователям не удалось доказать сомнительное происхождение их капиталов.

Ринат Таиров