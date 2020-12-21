Скандалы: Володины против коронавируса

21.12.2020, 15:54, Разное

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Семья председателя Госдумы при поддержке «Газпрома» и МРСК строит большой оздоровительный комплекс — с апартаментами, бассейном и ледовой ареной — в смоленском селе Дугино

«Центр сможет принять до 200 человек, в нём предусмотрено бальнеологическое отделение, плавательный бассейн на три дорожки до 25 метров, одно- и двухместные номера, столовая и спортивный зал. В ближайшее время на территории центра начнётся строительство трёх жилых корпусов на семь блок-секций в каждом. Сейчас на территории Центра ведётся строительство Ледовой арены. В середине сентября 2020 года начнётся строительство Культурного центра», — рассказывается о проекте реабилитационного центра на сайте Госдумы России. Это важный социальный проект, инициатором которого выступил Володин, подчёркивается во всех публикациях.

По замыслу спикера Госдумы, сюда будут приезжать люди для оздоровления после ранее перенесённых заболеваний. Одним из направлений будет реабилитация после коронавируса, а его услугами будут пользоваться врачи и учителя — поэтому цены будут доступными, рассказывал Володин.

За чей счёт ведётся строительство грандиозного объекта в селе с населением в 500 человек, не сообщалось. Глава Администрации Дугинского сельского поселения Сычевского района Ольга Сергеева заявила «Открытым медиа», что никакой информацией о собственниках объекта и его стоимости не располагает и посоветовала «почитать про это в интернете».

Оказалось, что подключение «Мещерского» к электро- и газоснабжению оплачивают госкомпании — МРСК и «Газпром». Из закупочной документации МРСК «Открытые медиа» выяснили, что оздоровительный комплекс принадлежит АНО «Центр восстановления здоровья и реабилитации «Мещерское». Учредители этой организации — структуры матери Вячеслава Володина Лидии Барабановой и его супруги Яны Володиной. Барабанова живёт в Смоленской области и активно ведёт здесь бизнес.

Родственницы депутата зарегистрировали это АНО в августе 2019 года, основным видом деятельности организации указана санаторно-курортная деятельность.

Летом 2020 года ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра» (МРСК центра) заказало выполнение работ по строительству и техническому подсоединению здания реабилитационного центра в селе Дугино. На сайте «Газпрома» появилась информация о том, что корпорация завершила первый этап газификации социального объекта — центра «Мещёрское», построив 400 м газопровода. Второй этап намечен на 2021 год. На запрос о стоимости проведённых работ в «Газпроме» не ответили.

По чертежам ПАО МРСК видно, что центр «Мещёрское» расположен на земельном участке площадью 6,6 га. На соседнем участке в 10,7 га планируется возведение ледовой арены (для сравнения: крытая ледовая «ЦСКА Арена» в Москве занимает 7 га). Все эти участки, по данным реестра недвижимости, принадлежат ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мещёрское». Компанией владеет АО «Холдинг Днепрово» Лидии Барабановой. Опрошенные «Открытыми медиа» эксперты оценивают стоимость центра с ареной примерно в 1,5−2 млрд рублей.

На момент публикации пресс-служба Госдумы РФ, ПАО «МРСК Центра» и «Газпрома» не ответили на вопросы «Открытых медиа».

Хозяйство Володиных

Как обнаружили «Открытые медиа», семья председателя Госдумы за 2019−2020 годы заметно расширила свои владения в Сычевском районе Смоленской области, оформив в собственность 3305,2 га — приблизительно площадь 4600 футбольных полей. К примеру, в ноябре 2020 года от Российской Федерации к ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское» перешло 415,2 га. Для сравнения: парк Горького в Москве занимает 250 га.

В 2020 году Лидия Барабанова, мать спикера Госдумы Вячеслава Володина и крупная предпринимательница, в родной Смоленской области заняла 23-е место в рейтинге владельцев охотничьих угодий, составленном «Открытыми медиа». Среди её активов — Ассоциация по содействию сохранению редких птиц, животных и природы, развивающая лесоохотничье хозяйство «Городнянское». Второй учредитель ассоциации — Яна Володина, которую The Insider называл молодой женой Володина. У «Городнянского» в долгосрочной аренде два участка угодий в Новодугинском районе общей площадью 44 000 га. Барабанова через свой «Холдинг Днепрово» также контролирует компанию «Заимка» (юрлицо переименовано в ООО «Исток-Д»), за которым закреплено почти 24 000 га охотугодий на границе Смоленской и Псковской областей.

По данным базы «Контур. Фокус», всего на Лидию Барабанову и её «Холдинг Днепрово» зарегистрировано 13 компаний, большинство связаны с сельскохозяйственным бизнесом. Через «Холдинг Днепрово» Барабанова также контролирует благотворительный фонд «Феникс», построивший в Смоленской области лицей-интернат для одарённых детей и детей из малообеспеченных семей. Руководит организацией депутат Смоленской областной думы от «Единой России» Марина Жукова, которая раньше управляла агрокомпаниями семьи Володина.

Анастасия Хлопкова