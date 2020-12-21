69% украинцев не верят, что в 2021 году закончится война на Донбассе – опрос

21.12.2020, 15:52, Новости дня

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69% украинцев не верят, что в 2021 году закончится война на Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии.

41% опрошенных считают, что в следующем году мир на востоке Украины скорее всего не будет установлен. 28% респондентов ответили, что этого точно не произойдет.

В то же время 18% украинцев думают, что в 2021 году война на Донбассе скорее всего закончится, еще 2% уверены в этом.

11% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории “при неустановленных обстоятельствах”.

При этом, по словам Хомчака, ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.