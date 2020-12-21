 

По версии ученых, Бетховен мог неправильно использовать метроном

21.12.2020, 15:46, Новости дня
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У музыкантов до сих пор возникают проблемы при выборе темпа мелодий, которые написал Людвиг ван Бетховен. Многие считают его слишком быстрым, а потому замедляют при исполнении.

До сих пор принято было считать, что Бетховен предоставлял исполнителям выбор, отмечая на бумаге сразу два показателя метронома: над грузом и под ним. Таким образом, на первой странице нот к Девятой симфонии написано: «108 или 120».

Однако автор публикации в журнале PLOS ONE не согласен с данным утверждением. По его мнению, Бетховен как-то по-особенному использовал метроном, с точки зрения обычного музыканта – неправильно. Это и стало причиной недопонимания, утверждает исследователь. Изучение стиля написания музыки Бетховена проводят в Университете Карлоса III (Мадрид).



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