Audi RS 3 готовится к дебюту

21.12.2020, 15:46, Новости дня

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Audi RS 3 в настоящее время проходит финальный этап дорожных испытаний перед дебютом, который запланирован на сентябрь следующего года.

Об этом босс по продажам и маркетингу Audi Sport сообщил зарубежному изданию Auto Express, отметив, что фанаты могут положиться на инженеров компании в выпуске высокопроизводительной версии третьего поколения указанной машины.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Audi Sport Франк Михл в интервью упомянутому изданию назвал Audi RS 3 одной из историй успеха бренда. Он объяснил популярность автомобиля его 5-цилиндровым силовым агрегатом, намекнув, что Audi не будет стремиться к уменьшению габаритов этой модели.

Господин Михл отказался раскрыть какие-либо конкретные детали характеристик RS 3.

Пока боссы Audi пытаются оставить новую разработку в качестве засекреченного автомобиля, журналисты уже неоднократно замечали транспортное средство на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг.

На последнем замеченном тестовом автомобиле было меньше камуфляжа, чем на предыдущих, что дает представление о стиле готового продукта. Некоторые из самых замысловатых конструктивных особенностей машины, такие как вентилируемый передний бампер и агрессивный задний диффузор, остаются замаскированными, но ясно то, что, как и все представители Audi в исполнении RS, RS 3 будет иметь специальный обвес, который отличает его от так называемых собратьев с меньшей мощностью.

В передней части новинки был установлен смелый бампер с более широкими воздухозаборниками, которые вместе с парой дополнительных вентиляционных отверстий на задней кромке арок передних колёс должны помочь удалить горячий воздух из моторного отсека. Боковые юбки автомобиля также глубже, чем у обычного исполнения A3, а в задней части есть более крупное крыло, новый диффузор и набор овальных выхлопных труб увеличенного размера.

Преобразование будет продолжено и внутри машины, модернизация придет вместе с парой спортивных сидений с усиленными опорами, спортивным рулевым колесом, алюминиевыми педалями и рядом дисплеев RS для 10,1-дюймовой информационно-развлекательной системы автомобиля и цифровой приборной панели Virtual Cockpit.

Audi RS 3 базируется на последней версии платформы MQB Volkswagen Group, хотя и с рядом улучшенных характеристик. Текущие обновления спортивного шасси, такие как заниженная подвеска и просверленные тормозные диски с более крупными суппортами, должны найти применение в серийной модели.

По предварительным данным, новинка может сохранить 2,5-литровый 5-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, но мощность агрегата должна превысить 400 лошадиных сил.

Ожидается, что транспортное средство поступит в продажу в ноябре следующего года.