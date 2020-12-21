Разработана технология 3D-печати с жидким компонентом

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21.12.2020, 15:46, Новости дня
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Обычный 3D-принтер печатает твердые предметы. Если нужно поместить жидкость внутрь созданной вещи, это делают уже после завершения работы. Однако специалисты из немецкого Университета имени Мартина Лютера решили упростить процедуру.

Они создали технологию, используя которую, можно выпускать изделия на 3D-принтерах с уже заправленными жидкостями. Для достижения данной цели разработчики использовали сразу два раздельные насадки в одном агрегате.

Заправка жидкостью наносится прямо во время печати. Пока одна насадка слой за слоем наращивает полимер, из которого будет состоять корпус, другая заполняет резервуар крошечными каплями жидкости. Так можно напечатать, например, картридж для струйного принтера.



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