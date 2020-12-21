В ОП опровергли предложение распределять продукты малоимущим

21.12.2020, 15:20, Новости дня

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Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сообщила, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих граждан в России, а ее инициатива направлена только на адресную и целевую помощь таким россиянам.

«Речь идет не о введении карточной системы, как это у нас было в советские времена. Речь идет о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке», – цитирует ТАСС Оглоблину.

Она напомнила, что сейчас правительство регулирует цены на базовые продукты питания. «В связи с их повышением на прошлой неделе президент раскритиковал правительство. Да, это нужная мера, мы ее поддерживаем, но она временная. И очень много у нас людей находятся за чертой бедности», – отметила член ОП.

Она подчеркнула, что Минпромторг несколько лет назад уже выступал с предложением о подобной помощи, с ростом безработицы в ОП «решили поднять эту инициативу». «В ряде регионов такая мера поддержки есть. В частности, Фонд продовольствия «Русь» вместе с Общероссийским народным фронтом помогают сейчас тысячам многодетных семей, у кого заработная плата ниже прожиточного минимума. Некая бонусная карта, которую можно тратить в магазинах – там есть определенный перечень магазинов – на базовые продукты питания», – уточнила она.

«Хочется, чтобы в этот тяжелый момент для людей, в пандемию, появилась для всех граждан малоимущих такая адресная поддержка. Потому что регулировать цены на базовые продукты – хорошо, но для многих они и по таким ценам недоступны. Собственно, с этим наша инициатива и была связана. Мы планируем в Общественной палате более подробно обсудить ее, чтобы потом конкретное предложение в правительство направить о том, каким мы видим реализацию этой инициативы в регионах», – заключила Оглоблина. Член ОП опровергла информацию о том, что якобы предлагала ввести продуктовые карточки.

Ранее в СМИ сообщили, что Оглоблина якобы предложила ввести в РФ продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Позже, на большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин пообещал, что реакция по итогам соглашений по данному вопросу будет в течение нескольких недель.