 

Перенесшего семь остановок сердца мужчину с COVID спасли в Подмосковье

21.12.2020, 15:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врачи Ногинской центральной районной больницы спасли 67-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса, который перенес семь остановок сердца, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в больницу  с дыхательной недостаточностью второй степени и поражением легких около 75%. Ситуация осложнялась сопутствующим заболеванием мужчины – буллезной болезнью легких (эмфизема). Пациента поместили в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ, после чего у него лопнула большая булла и левое легкое полностью спалось, на фоне чего произошла первая остановка сердца, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Врачи реанимировали мужчину в течение почти 15 минут, затем выполнили экстренное дренирование левой плевральной полости, чтобы выпустить воздух из легкого и расправить его. Во время операции произошло еще шесть остановок сердца, отмечается в сообщении. Пациент находился в больнице четыре месяца, что отразилось на его мышцах – они начали атрофироваться. Фактически мужчина заново учился садиться и вставать, рассказали в минздраве. В настоящее время он продолжает восстановление дома.

В сентябре врачи в Чувашии спасли пациентку со 100-процентным поражением легких.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Два новых КПВВ в Счастье и Золотом откроют одновременно 10 ноября – Резников

13.08 / Экс-супругу следователя СК уличили в мошенничестве в Тюменской области

19.10 / Китай нарастил покупки газа по «Силе Сибири»

02.10 / Помощник главы Абхазии задержан в России

22.07 / Актер и бодибилдер Александр Крупнов задержан по подозрению в связи с несовершеннолетней

10.07 / Лавров: РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ

01.09 / В суде по делу Ефремова допросили автора видео, которое появилось в сети после аварии

14.09 / В Украину идут похолодание и ночные заморозки – Укргидрометцентр

02.10 / Голобуцкий: Жесткую позицию Антимонопольного комитета по шахтоуправлению “Покровское” считаю вполне оправданной

25.08 / Трамп заявил о возможности обойтись без вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска