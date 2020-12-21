Перенесшего семь остановок сердца мужчину с COVID спасли в Подмосковье

21.12.2020, 15:20, Новости дня

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Врачи Ногинской центральной районной больницы спасли 67-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса, который перенес семь остановок сердца, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в больницу с дыхательной недостаточностью второй степени и поражением легких около 75%. Ситуация осложнялась сопутствующим заболеванием мужчины – буллезной болезнью легких (эмфизема). Пациента поместили в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ, после чего у него лопнула большая булла и левое легкое полностью спалось, на фоне чего произошла первая остановка сердца, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Врачи реанимировали мужчину в течение почти 15 минут, затем выполнили экстренное дренирование левой плевральной полости, чтобы выпустить воздух из легкого и расправить его. Во время операции произошло еще шесть остановок сердца, отмечается в сообщении. Пациент находился в больнице четыре месяца, что отразилось на его мышцах – они начали атрофироваться. Фактически мужчина заново учился садиться и вставать, рассказали в минздраве. В настоящее время он продолжает восстановление дома.

В сентябре врачи в Чувашии спасли пациентку со 100-процентным поражением легких.