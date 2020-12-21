Путин заявил, что гордится военными медиками

21.12.2020, 15:20, Новости дня

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Президент Владимир Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке».

«Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией (…) Действительно, хорошо медики отработали. Чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Минобороны не допустило сбой на фоне пандемии ни в работе оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах вооруженных сил.

«И задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК. Так же и по очень многим другим направлениям вашей работы», – подчеркнул Путин.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что заболеваемость коронавирусом в российской армии на 37% ниже, чем по стране.

«Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в Вооруженных силах на 100 тысяч человек на 37% ниже, чем по стране. Для этого с апреля в два с половиной раза увеличено число лабораторий ПЦР-исследований и в семь раз – количество тестов в сутки. Этим закрыли потребности в тестировании военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил», – сказал он.

Шойгу добавил, что время получения результатов анализов сокращено с двух дней в апреле до четырех часов в июне.

Напомним, 4 декабря Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции.