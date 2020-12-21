Ксения Собчак, Надежда Сысоева, Ян Гэ и другие гости гастрономического вечера

21.12.2020, 15:16, Разное

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На днях в Москве прошел ужин KEY by Sysoev & Courvoisier XO – своеобразная репетиция новогодней ночи, которую посетили Ксения Собчак, Ян Гэ, Алина Крюкова, Анна Цуканова-Котт, Надежда Сысоева, Анна Слю, Александр Рогов, Александр Оганезов, Инга Берман, Константин и Ольга Андрикопулос, Мари Коберидзе, Евгения Милова и другие.

Ксения Собчак Надежда Сысоева Анна Цуканова-Котт и Ян Гэ Анна Слю, Анна Цуканова-Котт, Алина Крюкова Александр Оганезов

Команда одного из самых титулованных российских шеф-поваров страны, Анатолия Казакова (Selfie, 65-е место в международном рейтинг The World’s 50 Best), заехала на четыре часа на кухню отеля, чтобы приготовить свои хиты. Все блюда и коктейли были сервированы прямо в номерах, чтобы обеспечить безопасность каждого гостя. Бородинский наполеон с осетровой икрой, эклер с копченым лососем, оливье с крабом, рябчиками и икрой кижуча и другие блюда были предложены гостям вечера. К каждому блюду был разработан специальный пейринг.

Александр Рогов Константин и Ольга Андрикопулос Евгения Милова Мари Коберидзе Инга Берман Наталья Спирина и Азамат Цебоев Юлия и Артем Акимовы Александр Сысоев Карина Истомина