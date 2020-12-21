Володин: Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией близка к завершению

21.12.2020, 15:10, Разное

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“Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства, – сказал председатель нижней палаты.

С 1 ноября операторы России и Белоруссии запустили работу по новой системе тарификации в тестовом формате. Это уменьшает стоимость звонков, отметил спикер.

“Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства”, – сказал Володин.

При этом он напомнил, что половину белорусского товарооборота составляет торговля с Россией. Минск для Москвы – главный торговый партнер на пространстве СНГ, отметил спикер Госдумы.

Он призвал создавать для российских и белорусских компаний равноправные условия для доступа на рынок, а также поддерживать малый и средний бизнес.

По словам Володина, парламентарии двух стран должны эффективно работать над созданием общего правового поля. Через гармонизацию законодательства нужно выйти на практическое решение вопросов, что улучшит жизнь граждан России и Белоруссии, подчеркнул спикер.