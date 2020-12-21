 

Парламентарии России и Белоруссии проанализирует ситуацию с правами человека в Европе

21.12.2020, 15:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия и Белоруссия – неотъемлемая часть Европы, ее культуры и демократии, отметил спикер. “Нам не безразлично, что происходит в европейских странах”, – сказал председатель нижней палаты.

Необходимо проанализировать ситуацию с соблюдением прав человека в европейских странах, указал спикер. В частности, внимания парламентариев требуют вопросы отношения к митингующим, проведения выборов, уточнил Володин.

“Нашей комиссии по вопросам внешней политики было бы правильно изучить происходящее и сделать доклад о защите прав человека в европейских странах”, – заявил спикер.

Он предложил провести заседание или конференцию с участием экспертов по этому вопросу. Соответствующее поручение будет дано комиссии по внешней политике.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности. Председателем ПА является Вячеслав Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Отец обнаружил у внучки Гурченко признаки шизофрении

05.08 / Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

03.07 / Мнение: Каким будет мир без лидерства США?

28.08 / Поссорившиеся участники «Ласкового мая» Андрей Разин и Юрий Шатунов помирились

24.09 / В Москве готовят новые ограничения из-за коронавируса – подробности

04.12 / Россияне могут лишиться части зарплаты и новогодних премий

30.11 / Отчаявшиеся – Личное мнение

07.07 / В Samsung намерены представить новые бюджетные смартфоны M-серии

21.11 / «Муж ее просто раздел и разул»: Подруга Ольги Кабо раскрыла детали развода актрисы

10.07 / Есть жертвы: в жилом доме в Кировской области произошел взрыв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска