Парламентарии России и Белоруссии проанализирует ситуацию с правами человека в Европе

21.12.2020, 15:10, Разное

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Россия и Белоруссия – неотъемлемая часть Европы, ее культуры и демократии, отметил спикер. “Нам не безразлично, что происходит в европейских странах”, – сказал председатель нижней палаты.

Необходимо проанализировать ситуацию с соблюдением прав человека в европейских странах, указал спикер. В частности, внимания парламентариев требуют вопросы отношения к митингующим, проведения выборов, уточнил Володин.

“Нашей комиссии по вопросам внешней политики было бы правильно изучить происходящее и сделать доклад о защите прав человека в европейских странах”, – заявил спикер.

Он предложил провести заседание или конференцию с участием экспертов по этому вопросу. Соответствующее поручение будет дано комиссии по внешней политике.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности. Председателем ПА является Вячеслав Володин.