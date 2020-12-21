Ученые перечислили положительные стороны сна

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21.12.2020, 15:08, Разное
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Ученые рассказали, какую пользу человек может извлечь из сна. Долгое время это состояние измененного сознания было малоизученным, но по мере развития науки некоторые особенности сновидений у людей и у животных все же удалось установить.
Так, некоторые млекопитающие, например дельфины, во время сна способны использовать половину мозга. Это позволяет им плавать. Зигмунд Фрейд в свою очередь предполагал, что сны и «бессознательное» состояние имеют некую связь. К такому выводу он пришел после исследования своих пациентов. Однако наиболее популярной идеей является то, что сновидения помогают обрабатывать накопившиеся за день эмоции, поэтому даже во сне человек может «увидеть» образы, встречавшиеся ему за минувшие сутки.

Но если вышеуказанные особенности сна влияют на психическое состояние, то в плане физиологическом сон позволяет организму восполнить энергетический запас. Также, когда человек спит, вырабатываются определенные гормоны, например, гормон роста, стимулирующий регенерацию поврежденных и замещение умирающих клеток. Кроме того, сотрудники нью-йоркского Университета Рочестера выяснили, что во сне мозг избавляется от токсинов, регулярно накапливающихся в нем в состоянии бодрствования.



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