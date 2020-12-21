Врач порекомендовала для сохранения психики не составлять списки запрещенных продуктов

21.12.2020, 15:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач Марина Берковская порекомендовала россиянам не составлять списки так называемых запрещенных продуктов, чтобы сохранить собственную психику. По ее словам, зацикленность на этом вопросе не приводит ни к чему хорошему.

Попытки человека полностью исключить ту или иную еду чреваты нарушениями пищевого поведения и психическими болезнями. По словам специалиста, обычно составлять подобные списки советуют «псевдонаучные гуру». За счет неправильной трактовки информации человек начинает думать, что, соблюдая определенные правила, станет чище и здоровее.

Врач отмечает, что во всем важно сохранять умеренность. Если полностью исключать из рациона определенные продукты, то это может привести к различным патологиям психического характера. Когда человек разрешает себе что-то съесть, то отношение к этому будет намного проще. Отмечается, что сладости больше всего любят те, кто запрещает себе их употреблять.

В рационе достаточно просто снизить количество вредных продуктов. Есть еда, которая приносит большую или же меньшую пользу. Важно стараться, чтобы продукты с низкой пищевой ценностью составляли минимум рациона. Например, все знают о вреде сахара, но если человек за целый день съедает одну ложку, то в этом нет ничего страшного.