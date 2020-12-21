 

Врач порекомендовала для сохранения психики не составлять списки запрещенных продуктов

21.12.2020, 15:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач Марина Берковская порекомендовала россиянам не составлять списки так называемых запрещенных продуктов, чтобы сохранить собственную психику. По ее словам, зацикленность на этом вопросе не приводит ни к чему хорошему.
Попытки человека полностью исключить ту или иную еду чреваты нарушениями пищевого поведения и психическими болезнями. По словам специалиста, обычно составлять подобные списки советуют «псевдонаучные гуру». За счет неправильной трактовки информации человек начинает думать, что, соблюдая определенные правила, станет чище и здоровее.

Врач отмечает, что во всем важно сохранять умеренность. Если полностью исключать из рациона определенные продукты, то это может привести к различным патологиям психического характера. Когда человек разрешает себе что-то съесть, то отношение к этому будет намного проще. Отмечается, что сладости больше всего любят те, кто запрещает себе их употреблять.

В рационе достаточно просто снизить количество вредных продуктов. Есть еда, которая приносит большую или же меньшую пользу. Важно стараться, чтобы продукты с низкой пищевой ценностью составляли минимум рациона. Например, все знают о вреде сахара, но если человек за целый день съедает одну ложку, то в этом нет ничего страшного.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Ученые научились определять болезнь Альцгеймера по сетчатке

19.09 / Мнение: Крупнейший супертанкер России, завидный госдолг и почему Путин дал денег Белоруссии

07.08 / Рок истории

01.07 / Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин

03.11 / Режиссер Оксана Карас: “Место Елизаветы Глинки не занято. Другой такой нет”

21.10 / Мнение: Накал антиармянской пропаганды (с)

08.11 / Человек из Минфина

28.11 / Мнение: Певца революции убила поэма «Двенадцать»

31.08 / «Благодаря нам тут есть политика»

20.08 / Украина распространяет абсурдные оправдания за антироссийскую провокацию в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска