Самый дешёвый флагман Redmi получил повышенную производительность и улучшенную вибрацию

21.12.2020, 15:08, Разное

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Новый смартфон с доступным ценником подготовила компания Redmi. K30S Extreme Commemorative Edition стал самым дешёвым флагманом бренда, при этом он отличается повышенной производительностью и улучшенной вибрацией.

Устройство работает на однокристальном процессоре с повышенной производительностью и мощностью Snapdragon 865, который дополняют чип оперативной памяти в 8 гигабайт и быстрая память LPDDR 5, а также UFS 3.1. Для хранения контента в Redmi K30S Extreme Commemorative Edition предусмотрен 128-гигабайтный флэш-накопитель. Долгое время работы девайсу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5 тысяч мА•ч с возможностью быстрой 33-ваттной зарядки, способной набирать 100% за 59 минут.

Традиционный Android функционирует вместе с последней версией фирменного интерфейса MIUI 12. Это помогло улучшить работу ОС и систему вибрации аппарата. Также оптимизирована многозадачность и безопасность флагманского смартфона при включении Wi-Fi. 6,67-дюймовый ЖК-дисплей Redmi K30S Extreme Commemorative Edition поддерживает частоту обновления изображения в 144 Гц. При этом на устройстве присутствует система ее адаптивной регулировки от 30 Гц, включающая семь режимов. Благодаря этому флагман выдает плавную картинку при любых сценариях, минимально расходуя заряд батареи.

Селфи-сенсор в новом Redmi расположен в отверстии на экране. Разрешение главного датчика основной камеры от Sony составляет 64 миллиона пикселей. Кроме того, в списке оснащения K30S Extreme Commemorative Edition есть стереодинамики и модули Wi-Fi 6, а также двухрежимного 5G. Ценник в 340 долларов США на китайском рынке делает смартфон самым дешёвым флагманом на сегодняшний день.