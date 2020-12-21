 

Разумков подписал госбюджет Украины на 2021 год

21.12.2020, 14:58, Новости дня
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон “О государственном бюджете Украины на 2021 год”. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента.

В частности, отмечается, что на борьбу с коронавирусом в бюджет следующего года заложили 19,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн пойдут на закупку вакцин.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января до 6000 грн и с 1 декабря – до 6500 грн.

После того, как госбюджет на 2021 год подписал Разумков, документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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