Мужчина потерял сознание после избиения охранниками в тюменском ТРЦ

21.12.2020, 14:26, Новости дня

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В Тюмени охранники ТЦ «Кристалл» избили посетителя, в результате мужчина потерял сознание. Видеоролик с инцидентом очевидцы поделились в соцсетях.

«Охранники ударили его. Он был пьяный, конечно. Они его выволокли, он ударился головой о металл, об асфальт и потерял сознание. Он, по крайней мере, стоял на ногах, а сейчас не разговаривает», – рассказала одна из посетительниц ТРЦ автору ролика, опубликованного Ura.ru.

Как уточнили пользователи соцсетей, охранники сначала ударили мужчину, а затем вывели его в тамбур, при этом после потери пострадавшим сознания они даже не пытались проверить его пульс. В скорой помощи сообщили, что мужчина получил ушиб головы, госпитализация ему не потребовалась. В полиции от комментариев отказались, сказав лишь, что по факту инцидента проводится проверка.

В ноябре прошлого года московском супермаркете охранник жестоко задержал женщину, которую заподозрили в краже чипсов.