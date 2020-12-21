 

Шойгу анонсировал госиспытания модернизированного ракетоносца Ту-160

21.12.2020, 14:26, Новости дня
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Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. <…> Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолета Ту-160», – передает ТАСС слова Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

Ту-160 – многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М «Игорь Сикорский», созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.



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