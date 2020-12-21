Автор “Ералаша” Борис Грачевский заразился коронавирусом

21.12.2020, 14:16, Разное

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Известный российский режиссёр, художественный руководитель тележурнала “Ералаш” Борис Грачевский заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Он лично рассказал об этом журналистам.

Грачевский отметил, что чувствует себя нормально и проходит лечение на дому. По словам знаменитости, единственное, что его беспокоит – это отсутствие возможности выйти на улицу.

Борису Грачевскому 71 год. Из-за почтенного возраста режиссёр находится в группе риска по коронавирусу и вынужден соблюдать самоизоляцию, сообщает Ura.ru.