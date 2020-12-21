 

В Кремле высказались о закрытии границ с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

21.12.2020, 14:16, Разное
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В Кремле внимательно следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Мутация COVID-19 была обнаружена на днях в Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будет ли страна закрывать границы с Британий. Он предложил журналистам обратиться в оперативный штаб.

По словам ученых, новый штамм коронавируса заразнее, чем ранее известный. Несмотря на это он не представлят большой опасности для людей. Известно, что авиасообщение с Великобританией ограничило более 20 стран.



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