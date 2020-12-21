“Откладываем телефоны”: Бузова рассказала о личной жизни с Манукяном

21.12.2020, 14:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как у нее складывается личная жизнь с рэпером Давидом Манукяном. Многие стали переживать за отношения пары, поскольку в социальных сетях знаменитости не публикуют совместные фотографии и видео.

Ольга Бузова рассказала, что сейчас у обоих артистов очень напряженные графики. Когда пара остается наедине, то старается отложить в сторону все телефоны, чтобы насладиться друг другом. Общественность говорит, что отношения, складывающиеся между Бузовой и Манукяном, являются наигранными и неискренними. Ведущей обидно, что СМИ начинают писать о ссорах и расставаниях только потому, что нет совместных фото. На самом деле, пара просто хочет уберечь союз от посторонних глаз.

Сам же Давид Манукян и вовсе недавно заявил, что мечтает стать отцом. Артист понимает, что возлюбленная много работает, поэтому готов ждать, когда она захочет родить ему наследников.