 

Поклоннники восхитились моложавой матерью Ольги Бузовой

21.12.2020, 14:14, Разное
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Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова показала редкий кадр со своей матерью Ириной Александровной. Поклонники восхитись красотой родительницы, заявив, что она выглядит очень молодо.
На обнародованной фотографии Ольга Бузова и ее мать предстали с огромным букетом цветов. В описании к публикации ведущая написала, что наслаждается драгоценными минутами, проведенными вместе с родственницей.

В комментариях многие фолловеры начали делать комплименты матери и дочери. Некоторые заявили, что родственницы выглядят как сестры.

Напомним, что на прошлой неделе канал ТНТ официально объявил о закрытии проекта «Дом-2». 30 декабря в эфир выйдет последний новогодний выпуск скандального реалити. Шоу транслировалось на экранах больше 16 лет. За эти долгие годы зрители не раз требовали прекратить снимать эту телепрограмму.



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