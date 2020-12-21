 

Фанаты обвинили Успенскую в переборе с пластикой

21.12.2020, 14:14, Разное
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Фанаты обвинили популярную российскую певицу Любовь Успенскую в том, что она переборщила с пластикой. Они считают, что артистка недавно снова перенесла операцию, чтобы улучшить свой внешний вид.
По словам некоторых поклонников, Любовь Успенская в последнее время выглядит неестественной. Ее внешность является красивой, но больше артистка похожа не на себя, а на куклу Барби. Нашлись и те фолловеры, которые предостерегли знаменитость от новых пластических операций. Они опасаются, что в скором времени из-за многочисленных подтяжек лица она не сможет закрыть глаза.

В комментариях к недавнему посту многие также признались, что завидуют стройной фигуре Любови Успенской. Сама же артистка заявила, что сбросила килограммы на фоне конфликта с единственной дочерью. С Татьяной Плаксиной у нее наблюдаются сложные отношения уже более полугода.



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