 

Правительство должно объяснить гражданам все выгоды от пересмотра тарифов на электроэнергию – Плачков

21.12.2020, 14:04, Новости дня
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Кабинет Министров вплотную приблизился к первому этапу ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии и должен четко объяснить гражданам все выгоды, которые они получат от такого решения. Такое мнение высказал бывший министр энергетики Иван Плачков на своей странице в Facebook.

“Предлагаю государственным органам заблаговременно обнародовать обстоятельные ответы на следующие вопросы и предоставить обоснование: каковы причины роста тарифов и какими могут быть последствия, если оставить тарифы неизменными? Какие выгоды гражданам Украины принесет решение об увеличении уровня тарифов?” – написал Плачков. 

По его словам, учитывая ситуацию на энергорынке, повышение тарифов неизбежно.

“О неотвратимости роста цен уже говорят не только в энергетических кругах – информация уже прорывается вовне. Один из многих существующих вариантов – на первом этапе отменить для бытовых потребителей льготный тариф 0,90 грн / кВт-ч. Тогда для всех будет один тариф – 1,68 грн / кВт-ч”, – отметил экс-министр.

Он считает, что на первый взгляд непопулярное решение о повышении тарифа может встретить понимание со стороны граждан, если власти смогут правильно объяснить его преимущества.

https://www.facebook.com/ivan.plachkov.18/posts/3557813414302304

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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