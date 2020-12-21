 

С начала года украинские пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов

21.12.2020, 14:04, Новости дня
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За незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины с начала 2020 года пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов. Об этом 21 декабря сообщила Госпогранслужба Украины.

Из них более 220 человек задержаны на границе с Польшей, более 200 – на украинско-словацкой границе, 175 – на границе с Молдовой, 120 – с Румынией, более 70 – с РФ.

За аналогичный период 2019 года таких задержанных в общей сложности было около 1300.

По данным Госпогранслужбы, в этом году в Украину также не пустили почти 4800 потенциальных нелегалов.

Помимо этого, пограничники совместно с другими правоохранительными органами страны выявили 7,7 тыс. иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

“На развитие миграционной ситуации в Украине продолжает влиять нестабильная социально-экономическая и военно-политическая обстановка в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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