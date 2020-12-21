Витренко претендует на пост замминистра энергетики – декларация

21.12.2020, 14:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины.

Декларацию о доходах за 2019 год как кандидат на эту должность Витренко подал 21 декабря, она опубликована в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. По данным “Интерфакс-Украина”, сейчас рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

Витренко задекларировал, что в 2019 году получил в “Нафтогазі” 53,25 млн грн зарплаты, еще 2,23 млн грн – как глава наблюдательного совета “Укрнафты”.

Экс-исполнительный директор НАК указал, что владеет 100% долей компании AYA Securities (ее стоимость в декларации оценивается в 7,1 млн грн). У Витренко и его жены Ирины в собственности четыре квартиры в Киеве, бывший топ-чиновник – владелец Range Rover Evoque 2014 года, на супругу записан Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска. Пара воспитывает троих детей.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице–премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. “За” проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018–го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020–го.

Пост и.о. министра энергетики с 20 ноября занимает Юрий Бойко. До него обязанности министра временно исполняла первая замминистра Ольга Буславец. По данным “24 канала”, она и сейчас руководит ведомством, так как Бойко с начала декабря ушел на больничный.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка