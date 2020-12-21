Жизнь на Земле продержится еще 3 миллиарда лет

21.12.2020, 13:58, Новости дня

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Поскольку другой обитаемой планеты в космосе пока не обнаружено, Землю, с ее флорой и фауной можно считать уникальным явлением. Впрочем, ученые часто задают вопрос: сколько времени еще наши климатические условия будут оставаться настолько благоприятными?

По мнению ученых, потенциал земной жизни оставляет еще примерно 3 миллиарда лет. Именно столько времени Земля сможет поддерживать белковые организмы своими условиями или ресурсами.

Разумеется, отпущенный срок вовсе не гарантирован. Ведь остаются еще возможности столкновений нашей планеты с другими космическими телами либо резкие изменения климата, происходящие под воздействием внешних факторов. Прогноз на столь отдаленную перспективу не может быть точным, говорят ученые.