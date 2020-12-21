В Китае сообщили о первых итогах экспедиции на дно Марианской впадины

21.12.2020, 13:58, Новости дня

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Экспедиция на дно Марианской впадины завершена, сейчас ее участники возвращаются домой, сообщили источники в Китае. Напомним, что недавно глубоководный аппарат «Фендуже», принадлежащий КНР, несколько раз опустился под воду в районе Марианской впадины.

При том китайским исследователям удалось установить новый рекорд глубины погружения – на 10 километров и 909 метров. Данный процесс транслировали телеканалы страны в прямом эфире.

Теперь ученые рассказали, какие открытия им удалось сделать. Оказывается, даже в самой глубокой впадине океана существует жизнь. Так обнаружены микроорганизмы, которым не нужны лучи солнца и комфортная температура воды. Питаются они отходами, оседающими из верхних слоев водной толщи.