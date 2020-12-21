Мнение: Зачем надо таскать с собой больных детей?

21.12.2020, 13:44, Разное

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Доброе утро. Одна дама с ником “Я ж психолог” написала хорошую статью на “Дзене” (https://zen.yandex.ru/media/id/5e7dc7dcb819ef30b6bae523/iajemat-osobennogo-rebenka-na-novogodnei-elke-5fcf5dc80a45a91cf45d010f#comment_621576201). Статья длинная, поэтому я тезисно:

“Яжемать «особенного» ребёнка на новогодней ёлке…

… мне запомнилась взъерошенная женщина, с первого взгляда казавшая не в себе…гордо катившая перед собой инвалидное кресло с ребёнком, который, как сейчас почему-то принято называть, был особенным. А если говорить человеческим языком, то он был инвалидом, который внешне никак не реагировал ни на какие стимулы.

Женщина мигом рванула к девушке за стойкой с сувенирами, даже не успев раздеться, и начала требовать от той, чтобы её мальчика пустили в первый ряд — ведь он особенный…

Девушка пыталась ей объяснить, что к рассадке зрителей она вообще никакого отношения не имеет. Она просто продаёт сувениры. Но дама принялась требовать «главного». Так и сказала: «Позовите главного!».

И добавила просто замечательную фразу:

– Вы что, не видите, что мой сын особенный?!

Кого она имела в виду, требуя «главного», история умалчивает…

После долгих бесплодных попыток объяснить, что уже другие зрители заняли первые ряды, и остались только дальние и боковые, охранник куда-то повёл не унимавшуюся женщину с её абсолютно неподвижным ребёнком. Она на полном серьёзе требовала, чтобы для неё с сыном освободили места в первом ряду. Просто взяли и подняли тех, кто специально пришёл заранее, чтобы успеть их занять…

Половину спектакля женщина пыталась как-то с сыном взаимодействовать. Он продолжал быть тихим и неподвижным. То она его спрашивала, не хочет ли он кушать. Да, так громко, что доносилось и до меня. То агитировала поаплодировать понравившейся ей сцене — брала его за руки и хлопала ими.

С окончанием спектакля я думала, что и этот спектакль одного актёра тоже закончен. Но нет. Пришло время получать подарки и фотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Как вы думаете, кто требовал пропустить её и туда, и туда вне очереди?..”

И, наконец, автор завершает этот пост замечательными фразами:

“Обычные люди на улице вам ничего не должны. Они не должны отдавать свои деньги, игрушки и даже внимание”.

Так я это к чему. Когда-то я написал пост, зачем, мол, нужно таскать с собой грудных детей в Третьяковку или в театр и мешать людям смотреть, всё равно же они ничего, айзэн бэтон, не понимают. Так яжематери аж толпой на меня накинулись – да это я сам дурак, да всё они уже понимают (ну ни фига себе, вундеркинды какие сейчас дети-то, оказывается), да дети должны с рождения приучаться к искусству, да та-та-та, да бла-бла-бла, да ква-ква-ква! И вот теперь хочу у них же спросить – ну хорошо, а вот таких вот тяжело больных детей ЗАЧЕМ с собой таскать, может кто-нибудь объяснить, и желательно внятно? Реализовывать свои амбиции, типа так вот мне просто всё это презренное быдло же не даёт быть яжекоролевой, а с инвалидом таки можно, ибо теперь есть вполне законные основания? Мне вот более ничего в голову не приходит, а вам?

А вообще, если бы я не знал, в каких условиях такие дети вынуждены находиться в казённых заведениях, первый бы у неё ребёнка отобрал, чтобы не издевалась. Потому что, когда читал, как она хлопала его руками, так, стыдно признаться и грех утаить, чуть не плакал – так жало его было! И всё думал – ну за что ему такая мамаша?!

И ещё есть последний вопрос. Скажите также кто-нибудь, а почему детей-инвалидов сейчас нельзя вообще называть инвалидам? Что это за дурацкое слово – “особенный”?