Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала «Дылду» лучшим иностранным фильмом

21.12.2020, 13:32, Новости дня

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Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова был признан лучшим фильмом на иностранном языке в 2020 году по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).

Второе место LAFCA отдала европейской картине итальянского режиссера Пьетро Марчелло «Мартин Иден» по сюжету книги Джека Лондона.

Российский фильм «Дылда» также отметился в номинации LAFCA «Лучшая работа художника-постановщика» – российский художник-постановщик Сергей Иванов занял второе место, передает РИА «Новости».

«Дылда» – вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг и внутри – руины.

Ранее фильм «Дылда» не прошел в число основных номинантов премии «Оскар». Режиссер Никита Михалков заявил, «Дылда» не получил номинацию на «Оскар», так как премия давно исходит из политической конъюнктуры.